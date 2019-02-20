На Ямале с начала года подорожало дизтопливо

На Ямале с начала 2019 года почти во всех муниципалитетах подорожало дизтополиво. Об этом свидетельствуют данные мониторинга управления ФАС. Там сравнили цены 31 декабря 2018 года и 11 февраля 2019 года. Самое ощутимое подорожание – в Салехарде (на 6 процентов) и Шурышкарском районе (на 9 процентов). Не изменилась цена «дизеля» только в Надымском районе, сообщает агентство «Новый День». В среднем на Ямале этот вид топлива вырос в цене с начала года на 3,7 процентов. Средняя цена в регионе на 11 февраля – 52,5 рубля.

Согласно этому же мониторингу, средняя цена бензина марки АИ-95 выросла на 0,3 процента. Сильнее остальных рост почувствовали в Красноселькупском районе. В Шурышкарском районе, например, напротив, этот бензин значительно подешевел. Средняя цена в ЯНАО – 47 рублей за литр.

Средняя цена на бензин марки АИ-92 в ЯНАО выросла на 1,1 процент. В Красноселькупском районе топливо подскочило в цене на 7 процентов. Зато жители Ноябрьск, Приуральского и Ямальского районов должны были заметить снижение стоимости топлива. Средня цена в ЯНАО по данным на 11 февраля – 45,88 рубля.

Салехард, служба информации

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