Глава Муравленко Подорога будет спорить с прокуратурой и ФАС в суде

В Муравленко оштрафовали нескольких муниципальных чиновников, в том числе и главу города Александра Подорогу за нарушение процедуры аукциона. Речь идет о конкурсе по выбору подрядчика для устройства освещения улицы Нефтяников и промышленной зоны города. Он был проведен в 2018 году. Цена контракта составляет порядка 77 млн рублей.

«Одним из требований для участников было наличие опыта исполнения одного контракта на выполнение работ по строительству. Причем стоимость имевшегося ранее контракта должна была составлять не менее 20 процентов от начальной цены нового контракта. Заявились на аукцион две компании – «Энерго-Арсенал» и «Квадрат» соответствующий опыт исполнения контракта не подтвержден. Но оба они прошли этап проверки. В итоге победителем стал «Энерго-Арсенал» в связи с предложением наименьшей цены контракта с наименьшей ценой (76,7 млн рублей – прим.ред.)», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Контракт в итоге заключать не стали, итоги торгов отменили. Аукцион будут проводить снова.

Главе города в ноябре было внесено представление. Его рассмотрели, начальника управления экономики и прогнозирования, а также начальника отдела муниципального заказа привлекли к дисциплинарной ответственности.

По постановлениям прокуратуры города 19 февраля 2019 года руководитель управления ФАС по ЯНАО оштрафовал 11 членов комиссии, в том числе председателя – г-на Подорогу на общую сумму 330 тыс. рублей. Они признаны виновными в нарушении порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Оплата штрафов находится на контроле прокуратуры.

Как сообщили агентству «Новый День» в мэрии Муравленко, члены комиссии при принятии решения руководствовались заключением заказчика (УКЗ) о том, что все документация соответствует требованиям. Решение антимонопольной службы будут опротестовывать в суде.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 20.02.19

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