Губернатор Артюхов пообещал больше жилья молодым семьям и дешевые билеты в отпуск

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал жителям удешевление «отпускных» билетов и дополнительную финансовую помощь молодым семьям. Такие меры он анонсировал после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в среду, 20 февраля 2019 года.

«Скоро мы озвучим несколько интересных идей для многодетных семей. В том числе, поможем с проездом к месту отдыха. Сейчас приходится слышать, что выезд на курорт с Ямала – это очень тяжелая финансовая задача», – заявил губернатор.

Также в пресс-службе главы региона напоминают, что два дня назад Дмитрий Артюхов уже рассказал о расширении программы поддержки молодых семей. В 2019 году ямальцы, участвующие в окружной программе, смогут получить 40 процентов от стоимости жилья (вместо 30 процентов), если приобретут квартиру на первичном рынке.

«Мы поднимаем финансирование этой программы в три раза, средств хватит, чтобы за три года новые квартиры могли приобрести примерно две тыс. молодых семей. Также мы увеличиваем размер самой субсидии для молодых семей на приобретение нового жилья на первичном рынке», – сказал глава региона, которого цитировали в его пресс-службе.

На Ямале действуют два мероприятия по поддержке молодых семей. Федеральное – в рамках государственной подпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». Окружное – в рамках государственной программы ЯНАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 – 2020 годы». Молодые семьи выбирают, в какой подпрограмме принимать участие.

В окружном списке сейчас числятся 1635 семей, в федеральном – 1584 семьи. В этом году социальные выплаты совокупно по двум спискам получат около 667 молодых семей. На эти цели планируется потратить 925,3 млн рублей из средств окружного и федерального бюджетов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.02.19

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