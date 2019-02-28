На Ямале осудили мужчину, который расстрелял брата и забил до потери речи знакомого

В Лабытнанги осудили ямальца, который расстрелял своего брата и забил до потери речи односельчанина. Оба инцидента случились в июне 2018 года. Расстрелянного мужчину спас от смерти свидетель потасовки. А здоровьем мужчины, лишившегося даром речи, пришлось заниматься следователям.

Первый инцидент произошел 9 июня 2018 года в селе Аксарка. «Нетрезвый 45-летний мужчина поссорился с односельчанином и нанес ему кулаками и ногами многочисленные удары по голове. В результате 39-летний мужчина получил травмы, повлекшие потерю речи», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Второй инцидент случился в ночь на 25 июня 2018 года. «Трое мужчин – злоумышленник, его брат и еще один человек распивали спиртные напитки. В ходе ссоры 45-летний мужчина два раза выстрелил из ружья в своего брата из ружья. У пострадавшего была повреждена печень. Третий мужчина сумел погрузить раненного в лодку и отплыть от берега. Потерпевшего доставили в больницу, где врачи спасли ему жизнь», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Лабытнангский городской суд признал злоумышленника виновным в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему предстоит провести 15,8 лет в колонии особого режима.

В следственном управлении добавляют: потерпевший, потерявший речь, вместе с супругой попал на прием к руководителю ведомства Андрею Егорову. После травмы мужчине требовалась консультация узких специалистов, которых на Ямале не было – это следовало из материалов расследования. Руководитель СУ СК Ямала связался с ямальскими чиновниками и потерпевший был направлен на обследование и лечение к профильным специалистам. Его речь частично восстановилась.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 28.02.19

Полиция сообщила об очередном браконьере среди местных жителей Ямала. / Суд нашел трех виновников разрушения ямальского представительства в Тюмени. / Власти Югры внезапно решили создать лабораторию для продления жизни до 80 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»