В Ноябрьске лавина с крыши завалила подъезд жилого дома (ФОТО)

В Ноябрьске после очистки снега от крыши оказался завален подъезд жилого дома. Люди не могут попасть в свои квартиры. Об этом сообщает в понедельник, 4 марта 2019 года издание «Ноябрьск 24». Речь идет о многоэтажке по адресу Холмогорская,1.

«Мы приехали домой на обед, увидели это, развернулись и поехали обратно. Ни войти, ни выйти из подъезда. Убрать обещали не раньше чем через час»,– рассказала изданию жительница дома Алена.

Получить комментарий в управляющей компании «Статус 2», которая, по словам людей, обслуживает дом, изданию пока не удалось. До двух часов дня в управляющей организации обед.

Вместе с этим в другом дворе лавина с крыши обрушила вывеску магазина. Инцидент произошел в комплексе, расположенном на улице Новоселов.

В целом в городе после снегопада много жалоб на очистку улиц. Время обед!!!а ни одной машины не видно, чтоб чистили тротуары...даже на центральных улицах мрак, – пишут пользователи соцсети «Вконтакте» в группе «Нетипичный Ноябрьск».

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 04.03.19

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