На Ямале силовики задержали мужчину, который устроил массовую расправу над оленями (ФОТО)

В Ямальском районе местный житель украл и убил 20 одомашненных оленей. Силовики уже нашли его и берут признательные показания. ЧП произошло в середине февраля 2019 года, сообщает пресс-служба управления МВД Ямала.

Злоумышленника задержали 4 марта 2019 года сотрудники полиции. «Ранее судимый житель поселка Салемал Ямальского района украл, а затем умертвил 20 особей одомашненных северных оленей, причинив тем самым заявителю материальный ущерб – более 250 тыс. рублей», – говорится в сообщении окружного полицейского главка. Причину расправы там не уточняют, лишь говорят, что убийство совершено из корыстных побуждений. Возможно, злоумышленник хотел продать мясо.

Отдел полиции по Приуральскому району возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 158 УК «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ямальский район, служба информации

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