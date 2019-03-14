Самолет «Ямала» в Ноябрьске повредила врезавшаяся в него спецмашина

В аэропорту Ноябрьска спецмашина повредила самолет АТК «Ямал». ЧП произошло в четверг, 14 марта 2019 года во время подготовки к полету. На борту Airbus А-320 были пассажиры. Лайнер должен был лететь по маршруту Ноябрьск-Уфа.

«Специалисты ноябрьского филиала «Аэропорт Сургут» осуществляли противообледенительную обработку самолета с использованием специальной автомашины. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В процессе обработки самолета водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там добавили, что судно «получило серьезные повреждения и было отстранено от полетов». Люди не пострадали. Пассажиров до места назначения должно доставить резервное воздушное судно, прибывшее из Тюмени.

В аэропорту Ноябрьска не взяли трубку. Не удалось получить также в компании «Аэропорт Сургут».

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 14.03.19

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