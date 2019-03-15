Заявление редакции РИА «Новый День»

14 декабря 2018 г. на нашем сайте был опубликован материал с названием: «На Ямале поймали банду, которая обворовала «Газпром». В нем со ссылкой на собеседника редакции указывалось, что возможным куратором преступной группы являлся Гейбатов Наги Вахид оглы. В настоящее время вышеназванная информация своего подтверждения не нашла, она была опубликована ошибочно. Редакция приносит Гейбатову Наги Вахид оглы извинения за доставленные неудобства.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 15.03.19

Полпред Цуканов потребовал от глав Югры и Ямала аннулировать формальные договоры о сотрудничестве. / Самолет «Ямала» в Ноябрьске повредила врезавшаяся в него спецмашина (ФОТО). / Урал засыпает снегом: ГИБДД предсказала всплеск аварийности (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»