Чиновник из Муравленко перешел на работу в администрацию Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил в администрацию округа чиновника из Муравленко – первым заместителем директора департамента экономики стал Руслан Юсупов, бывший замглавы города, начальник управления финансов. Об этом сообщает пресс-служба главы автономии.

Согласно официальной справке, г-н Юсупов с 2012 года в должности замглавы города курировал вопросы бюджетного процесса, инвестиционной политики, поддержки предпринимательства. «Под его руководством Муравленко дважды становился победителем всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». В период работы Руслана Юсупова муниципалитету присвоена первая степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в рейтинге муниципальных образований в ЯНАО», – сообщают в пресс-службе правительства.

Департамент экономики ЯНАО возглавляет Светлана Гусева. У нее три заместителя: Елена Котельникова, Надежда Крылова и Жандарбек Камалов.

И.о. начальника управления финансов в Муравленко стала заместитель структуры Физалия Казанбаева.

Муравленко, Салехард, служба информации

Муравленко, Салехард. Другие новости 18.03.19

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