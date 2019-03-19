В мэрии Ноябрьска служащего сначала незаконно перевели в курьеры, а потом уволили

В мэрии Ноябрьска восстановлен в должности сотрудник, которого незаконно уволили. Речь идет о программисте из департамента имущественных отношений. В обязанности ему внезапно вменили получение почты, служащий отказался этим заниматься и его уволили. Мужчина обратился в суд, его позицию поддержала прокуратура.

«Мужчина трудился в департаменте с 2015 года программистом. В 2018 году наименование его должности изменено на «специалист», к должностным обязанностям добавлена функция по отправке и получению корреспонденции и периодической печати в отделениях почтовой связи. В адрес работника направлено уведомление об изменении условий трудового договора. От работы в новых условиях мужчина отказался, в связи с чем в октябре 2018 года трудовые отношения с ним были принудительно прекращены», – объяснили в прокуратуре Ямала во вторник, 19 марта 2019 года.

Там добавили, что трудовой кодекс допускает изменение определенных сторонами условий труда за исключением изменения трудовой функции. При этом изменения не должны ухудшать положение работника по сравнению с коллективным договором и соглашениями. В случае с департаментом имущественных отношений Ноябрьска была изменена трудовая функция работника – в обязанности программиста включены функции курьера, при этом зарплата не выросла. Вернуть должность мужчине удалось только в апелляции.

«В пользу мужчины взысканы средства в счет оплаты времени вынужденного прогула, а также компенсация морального вреда», – заключили в надзорной инстанции.

В пресс-службе администрации Ноябрьска получить оперативные комментарии традиционно не удалось, там предложили написать официальный запрос.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 19.03.19

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