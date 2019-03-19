В Ноябрьске тушат пожар в аварийном ДК (ФОТО)

В Ноябрьске во вторник, 19 ноября, сгорело здание бывшего ДК «Рассвет». В пожарную охрану сообщение о возгорании поступило 12:53, сообщили в пресс-службе управления МЧС Ямала. Люди не пострадали, пожарные все еще тушат огонь.

«Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова через одну минуту. Наблюдалось открытое горение кровли, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре», – уточнили в ведомстве.

На месте работает 10 единиц техники и 81 человек личного состава МЧС России. Возгорание локализовано в 14:13.

фото – сообщество «Независимый Ноябрьск» «Вконтакте»

Ноябрьск, служба информации

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