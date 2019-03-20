Проблемами аборигенов займется на Ямале чиновник, ставший финалистом конкурса управленцев

В администрации Ямала повышение получил чиновник, который участвовал в проекте «Лидеры России» – Роман Пикун. Он работал в должности начальника управления национальной политики и общественных отношений в департаменте внутренней политики ЯНАО, в среду, 20 марта, стало известно о том, что он займет пост замдиректора департамента КМНС. Информацию об этом подтвердили в правительстве.

Какие г-н Пикун будет курировать направления – пока неясно. Официальное сообщение о назначении еще готовится. Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера возглавляет Ирина Сотруева. У нее два зама – Это Ренат Пяк и Пудовкина Елена.

«Лидеры России» – всероссийский конкурс, направленный на выявление руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.03.19

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