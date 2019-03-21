В детсадах Ямала нашли просроченные продукты

В детсадах Красноселькупского района нашли несвежие продукты. Проверку проводила прокуратура. «В детсадах «Теремок», «Буратино», «Радуга» и в учреждении Приют хранили просроченные продукты, не проводили регулярны отбор суточных проб блюд, не убирались в складских помещениях», – говорится в пояснениях надзорной инстанции.

По итогам проверки девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении заведующих двух детских садов возбуждены дела об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), результаты находятся на контроле прокуратуры.

О ситуации проинформирован глава муниципального образования Красноселькупский район.

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 21.03.19

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