На Ямале у вертолета с пассажирами отпал хвост во время посадки (ФОТО)

На Ямале у вертолета с пассажирами во время жесткой посадки отвалился хвост. ЧП произошло в пятницу, 22 марта 2019 года в Надымском районе. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Судно авиакомпании «Ямал» выполняло полет по маршруту Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым, сообщают в уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Жесткая посадка МИ-8 произошла в селе Нори. По предварительным данным, в 10:18 минут по местному времени. «В результате жесткой посадки у вертолета обломился хвост. На борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров», – рассказали в ведомстве. Следователи проводят проверку.
Основным владельцем ООО «Авиационная компания «Ямал» является глава одноименной госкомпании АТК «Ямал», депутат Василий Крюк.
Надымский район, служба информации
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