На Ямале мужчина избил пенсионерку и надругался над ней

В Новом Уренгое мужчина жестоко избил и надругался над 62-летней женщиной, с которой он соседствовал. Он хотел заставить пенсионерку заниматься с ним сексом. ЧП произошло 12 января 2019 года. Ранее мужчина был судим.

«В квартиру, одну из комнат в которой снимала 62-летняя потерпевшая, подселился 55-летний мужчина. Будучи пьяным он зашел в комнату к женщине и предложил вступить с ним в половой контакт. Соседка отказалась, после этого мужчина в течение нескольких часов избивал ее и совершил действия сексуального характера. Убежать от насильника женщина смогла только под утро 13 января, когда мужчина уснул», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Женщина получила серьезные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, переломы костей носа, скуловой кости, переломы ребер, множественные ушибы мягких частей тела.

Обвиняемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался. «Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения преступления», – сообщили в СУ СК Ямала.

Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику вменяют ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Новый Уренгой, служба информации

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