В Лабытнанги со строящейся многоэтажки сорвался рабочий (ФОТО)

В Лабытнанги со строящегося здания сорвался рабочий – мужчина погиб на месте. ЧП произошло 24 марта 2019 года, проверку проводит следственное управление СК Ямала.

«Около девяти часов при выполнении работ с седьмого этажа строящегося здания упал 32-летний каменщик. Смерть наступила на месте происшествия. Проведен осмотр места происшествия, установлены и опрошены очевидцы. Назначены экспертизы», – рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, стройплощадка относится к возведению жилых домов, она расположена на улице Октябрьской, рядом со школой номер один. Жилье там предоставляется в том числе и по программе пересления. Точная инормация об объекте, застройщик и работодатель погибшего еще не названы.

В Лабытнанги в районе улиц Первомайская – Заполярная – Октябрьская – Ленина идет жилищное строительство. Застройщики – «Реском-Инжиниринг» и «Ямалстройтранс».

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 25.03.19

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