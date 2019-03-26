В Салехарде больная корью женщина участвовала в детском мероприятии

Санитарные врачи Ямала раскрыли информацию о возможном распространении кори в Салехарде. Как выяснилось, еще 5 марта 2019 года больная корью женщина 1977 года рождения участвовала в культурно-массовом мероприятии детской школы искусств имени Образцовой. Из-за этого все присутствующие – взрослые и дети – оказались под угрозой заражения. 9 марта женщина поступила в больницу.

В этой связи 11 марта 2019 года главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко расширила границы очага кори на весь город Салехард до 29 марта 2019 года. Почему постановление опубликовано только 25 марта, неясно. До 29 марта персонал и дети, не имеющие прививки от кори и не болевшие, не должны посещать учреждения. За всеми присутствующими на мероприятии, где была больная женщина, должны были установить наблюдение.

Согласно информации депздрава Ямала, которая есть в распоряжении агентства «Новый День», по данным на 20 марта в округе зафиксировано 14 заболевших корью. В Салехарде кроме указанной выше женщины был еще один заболевший. Оба случая завозные. Как и в Новом Уренгое, где зарегистрировано 11 заболевших корью. Первый очаг в газовой столице – семья, прибывшая из Дагестана. Мужчина из этой семьи работает на Восточно-Уренгойском месторождении вахтовым методом. Он заразил людей, которые с ним контактировали. В том числе несколько сотрудников и пациентов новоуренгойской больницы, куда он обратился.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.03.19

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