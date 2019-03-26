На месторождении Ямала слесарь с ножом напал на сотрудника

На месторождении «Новатэка» на Ямале произошло ЧП – слесарь с ножом напал на мужчину в здании газотурбинной электростанции. Повода для нападения не было, злоумышленника проверят на предмет психического заболевания. Пострадавший в больнице. Уголовное дело расследует следственное управление СК Ямала. Квалификация – ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

ЧП произошло 24 марта 2019 года около 17 часов на территории Юрхаровского НГКМ (нефтегазоконденсатное месторождение), в Надымском районе. «Слесарь 1971 года рождения, зайдя в учебный класс здания ГТЭС, без явных причин нанес удар ножом в область груди 32-летнему мужчине. Свидетель происшествия остановил нападавшего и отобрал у него нож. Потерпевшего доставили в Тазовскую районную больницу. У него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Надымский район, служба информации

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