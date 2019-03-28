На Ямале назначен новый прокурор

В Красноселькупском районе Ямала назначен новый прокурор. С 27 марта 2019 года им стал советник юстиции Андрей Колочев. Об этом сообщают в прокуратуре Ямала со ссылкой на приказ генпрокурора РФ.

Олег Еремин, который до этого занимал пост прокурора района, перешел на работу в окружную прокуратуру. Как сообщили агентству «Новый День» в надзорной инстанции, он теперь занимает пост начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

Согласно официальной справке, г-н Колочев родился в 1981 году. В прокуратуре начал работать в 2006 году после окончания Курганского института управления и права, в должности помощника прокурора Лебяжьевского района Курганской области. На Ямал прибыл в 2009 году. Все это время работал в красноселькупской прокуратуре. Прокурор женат, воспитывает двоих сыновей.

фото – прокуратура ЯНАО. Новый глава Красноселькупской прокуратуры Андрей Колочев

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 28.03.19

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