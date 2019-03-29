После самоубийства юноши на Ямале наказаны сотрудники школы

Сотрудников гыданской школы-интерната наказали за ЧП с воспитанником: 16-летний юноша покончил с собой в конце марта 2019 года. Прокуратура проводит проверку в учебном заведении и уже нашла нарушения. В тот день, когда мальчик пропал – 22 марта, учителя не предприняли действий для его розыска, уверены в надзорной инстанции. Утром следующего дня юношу обнаружили под одним из домов с признаками самовольного ухода из жизни.

«Подросток ушел из школы днем в отсутствие надлежащего контроля. Поиск начали лишь ночью. В ходе проверки также установлено, что учащийся с апреля 2018 года состоял на профилактическом и внутришкольном учете в связи с употреблением спиртных напитков, однако уже в ноябре 2018 года снят с учета. Между тем, в феврале 2019 года у подростка отмечались отклонения в поведении, что требовало особого контроля со стороны администрации учебного заведения», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала. Ранее «Вести Ямал» сообщали со ссылкой на педагогов школы, юноша неоднократно пытался покончить с собой, но его удавалось остановить. Он учился в коррекционном классе.

К дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица, включая заместителя директора школы. Проверка прокуратуры в школе продолжается. Следователи также проводили проверку, но ее результатах ничего не известно. Получить комментарии в школе-интернате не удалось: и.о. директора не ответил на звонок.

Скандал в этой же школе случился в 2017 году – тогда педагоги учреждения обратились к губернатору и в СМИ из-за того, что дети нападают на воспитателей. После масштабных проверок нашлись и нарушения в обеспечении детей – им не хватило одежды и даже мыла при том, что на Ямале миллиарды идут на социальное обеспечение населения.

Тазовский район, служба информации

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