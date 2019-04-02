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Вторник, 2 апреля 2019, 09:44 мск

Новости Ямал

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На Ямале сотрудникам детсада доплатят миллион рублей по решению суда

Прокуратура Ямала провела проверку после коллективного обращения сотрудников детского сада в Харпе – воспитателям не платили северные надбавки. Речь идет о детском саде «Улыбка».

«Рабочим, младшим воспитателям, педагогам на протяжении 2017 года зарплата выплачивалась без учета районного коэффициента и процентной надбавки, предусмотренной за работу в районах Крайнего Севера. По мнению работодателя, данные выплаты уже были предусмотрены в установленном в регионе минимальном размере оплаты труда», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала во вторник, 2 апреля 2019 года.

В надзорной инстанции пояснили, что региональные власти действительно в 2017 году заложили эти надбавки в МРОТ. Однако это сделано незаконно. «Региональным трехсторонним соглашением «О минимальной зарплате ЯНАО» установлен гарантированный размер зарплаты, который действительно предусматривал в своей структуре районный коэффициент, а также доплаты компенсационного характера, включая надбавку за осуществление трудовой деятельности в районах Крайнего Севера (соглашение было подписано замгубернатора Татьяной Бучковой, Людмилой Ивановой, как координатором от профсоюзов и Игорем Наком, как представителем ассоциации работодателей – прим.ред). Между тем, в постановлении Конституционного Суда от 7 декабря 2017 года указано, что районный коэффициент и «северная» надбавка не могут быть включены в состав минимального размера оплаты труда – данные льготы подлежат начислению сверх утвержденного МРОТа», – говорится в пояснениях прокуратуры.

Прокурор внес руководству детского сада представление, но его проигнорировали. Тогда прокуратура направила иск в суд о взыскании в пользу 22 работников детсада недоначисленной зарплаты и компенсации морального вреда.

Лабытнангский городской суд согласился с надзорной инстанцией. В пользу работников взысканы компенсации от 9 до 80 тыс. Это решение попытались оспорить местные чиновники: департамент образования Приуральского района подал апелляцию. Но вышестоящая инстанция оставила решение суда в силе.

Харп, служба информации

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