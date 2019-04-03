На месторождении Ямала во время прокладки трубы погиб рабочий

В Тазовском районе Ямала, на территории Северо-Русского месторождения, погиб рабочий. ЧП произошло в ночь на 3 апреля 2019 года во время работ по прокладке трубопровода. Следователи проводят проверку, сообщили в следственном управлении СК Ямала.

«По предварительным данным, около трех часов ночи при проведении работ по прокладке газопровода и проверке трубы на герметизацию сорвался бетонный пригруз, в результате чего пострадал рабочий. От травм мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении СУ СК Ямала.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Тазовский район, служба информации

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