В Ноябрьске работник упал с высоты во время очистки крыши

В Ноябрьске во время очистки крыши от снега мужчина упал с высоты и получил травмы. Прокуратура проверяет, соблюдались ли работником требования охраны труда, сообщили в четверг, 4 апреля 2019 года в надзорном ведомстве.

Известно, что работник расчищал крышу ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания». Когда именно случилось ЧП – не уточняется.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 04.04.19

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