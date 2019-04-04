Следователи возбудили дело из-за затопления 400 тонн металлолома на Ямале

Уральские следователи возбудили дело из-за затопления баржи с огромным количеством металлолома в Карском море в Байдарацкой губе. ЧП произошло 31 октября 2018 года. Ранее сообщалось, что буксир «Герой П. П. Кожин» с баржей, груженной металлоломом, попал в шторм. Весь груз – 400 тонн – утонул.

Как сообщили в четверг, 4 апреля 2019 года в уральском следственном управлении на транспорте, дело возбуждено по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Металлолом принадлежал фирме «Арктик А», его везли в Астрахань, добавили в ведомстве. Ранее «Интерфакс» приводил слова замдиректора «Транс-Норда» Петра Узунова (фирма является владельцем буксира) о том, что груз везут с Бованенково.

ЧП случилось около 10 часов утра. Баржа перевернулась кверху днищем. «Движение баржи осуществлялось при отрицательных температурах, под воздействием штормового ветра и волнения в условиях обледенения. Судно накренилось, груз сместился, после чего баржа опрокинулась. Сумма ущерба – более млн рублей», – рассказали следователи.

Ямальский район, служба информации

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