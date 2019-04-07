Возле здания правительства Ямала разбили машину (ФОТО)

В Салехарде 7 апреля 2019 года произошло ДТП возле здания правительства округа. Утром в воскресенье разбитую машину можно обнаружить рядом со сломаннным забором вокруг окружной администрации на проспекте Молодежи, сообщает агентство «Новый День».

Это черный «Фольцваген», с которого уже сняты номера. Около здания правительства дежурит автомобиль ГИБДД. А вот рядом с разбитой машиной никого нет.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Жители города предполагают, что кто-то не справился с управлением во время езды на большой скорости по дороге возле правительства.

Получить комментарии в управлении ГИБДД ЯНАО пока не удалось.

фото -РИА «Новый День»

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.04.19

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