На Ямале рабочих задавило трубопроводом во время испытаний (ФОТО)

На Северо-Русском месторождении Ямала троих рабочих задавило трубой, один из пострадавших скончался, двое находятся в больнице. ЧП произошло 3 апреля 2019 года. Информация о нем появилась в понедельник, 8 апреля, на сайте следственного управления СК Ямала. Силовики возбудили дело по факту инцидента.

ЧП произошло во время пневматических испытаний участка трубопровода. «Ночью 3 апреля на участке строящегося газопровода в Тазовском районе проводились пневматические испытания участка трубопровода на прочность и герметичность. Произошел отрыв приваренной заглушки. Под давлением воздуха участок трубопровода пришел в движение. В это время в зоне испытаний находились работники компании ООО «Нова». Трубопровод накатился на них», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Силовики подозревают, что безопасность работников не обеспечил ответственный за это сотрудник. Дело возбуждено по части 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Тазовский район, служба информации

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