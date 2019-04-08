На Ямале ребенка за лицо укусила собака

В селе Красноселькуп на ребенка напала собака и укусила за лицо. ЧП произошло 6 апреля 2019 года. Проверку проводит следственное управление СК Ямала.
Пострадавшая девочка – 2008 года рождения. «При осмотре на лице девочки обнаружена укушенная рана. Как она сама рассказала, во дворе дома ее укусила собака, сорвавшаяся с привязи.
По предварительным данным, собака не бездомная – у нее есть хозяин. Она жила в будке.
Красноселькуп, служба информации
Красноселькуп. Другие новости 08.04.19
На Ямале рабочих задавило трубопроводом во время испытаний (ФОТО). / Бывший чиновник Ямала претендует на пост министра в другом регионе. / На Ямале детский сад оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за падения снега на ребенка. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»