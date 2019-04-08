На Ямале ребенка за лицо укусила собака

В селе Красноселькуп на ребенка напала собака и укусила за лицо. ЧП произошло 6 апреля 2019 года. Проверку проводит следственное управление СК Ямала.

Пострадавшая девочка – 2008 года рождения. «При осмотре на лице девочки обнаружена укушенная рана. Как она сама рассказала, во дворе дома ее укусила собака, сорвавшаяся с привязи.

По предварительным данным, собака не бездомная – у нее есть хозяин. Она жила в будке.

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 08.04.19

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