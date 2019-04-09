Жителям Пуровского района поставили не то оборудование для очистки воды

В поселке Пуровск во время ремонта водоочистных сооружений поставили оборудование, не соотвествующее техническим требованиям. Силовики возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» и подозревают коррупцию. Отметим, в Пуровске остро стоял вопрос отсутствия чистой питьевой воды, люди писали петиции губернатору, обращались в СМИ и в другие инстанции. Из бюджета району дали деньги на решение вопроса. Как стало известно агентству «Новый День», в мошенничестве при поставке оборудования подозревают сотрудника МУП «Пуровские коммунальные системы» и предпринимателя Олега Панкова, который был подрядчиком у предприятия.

«25 мая 2018 года между муниципальным унитарным предприятием и одним из индивидуальных предпринимателей заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей и устройству водоочистных сооружений поселка Пуровск на сумму более 18 млн рублей. В соответствии с ведомостями, предприниматель смонтировал резервуары стоимостью более двух млн рублей. Проверкой установлено, что резервуары не соответствуют техническим требованиям. При этом представитель МУПа знал о несоответствии и все равно подписал акты выполненных работ. Бюджету Пуровского района причинен ущерб – более двух млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД Ямала во вторник, 9 апреля 2019 года.

Дело возбуждено по части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Предприниматель 1970 года рождения арестован. В отношении подозреваемого представителя МУП 1978 года рождения решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в окружном полицейском главке.

По данным агентства «Новый День», речь идет о контракте на 18,7 млн рублей с бизнесменом Олегом Панковым. Со стороны заказчика договор подписывал глава МУП Виталий Бородин.

Согласно базе данных, г-н Панков также является соучредителем компании ООО «Дары Ямала», основным видом деятельности которой является переработка рыбы.

Фото – Олег Панков рассказывает, какая чистая вода будет в Пуровске. Скрин тв сюжета ТРК «Луч»

Пуровский район, служба информации

Пуровский район. Другие новости 09.04.19

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