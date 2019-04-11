Врачи не знают, какими наркотиками травятся ямальцы

На Ямале люди умирают от отравлений алкоголем и наркотиками. Об этом свидетельствуют данные токсикологического мониторинга, которые приводит управление роспотребнадзора ЯНАО по итогам первых трех месяцев 2019 года.

Всего за первый квартал 2019 года на Ямале зарегистрировано 68 острых отравлений. Из них пять случаев смерти. Кроме наркотиков и алкоголя люди травятся лекарствами, угарным газом, разъедающими веществами. Около 40 процентов отравлений – случайны.

В первом квартале года на Ямале зарегистрировано три случая отравления наркотическими веществами. При этом один такой инцидент привел к смерти. Как сообщили в окружном управлении роспотребнадзора Ямала, наркотическое вещество ни в одном из случаев не было идентифицировано.

Известно, что это были не курительные смеси, так как про них в управлении роспотребнадзора сообщили отдельно: случаев отравления не зарегистрировано. «Число отравлений спиртсодержащей продукцией – 12 случаев, четыре из них закончились летальным исходом», – говорится в сообщении санитарных врачей на сайте ведомства.

Салехард, служба информации

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