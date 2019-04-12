На Ямале налоговики похитили 23 млн рублей

В Новом Уренгое сотрудники службы судебных приставов смогли похитить 23,5 млн рублей. Схема была такой: жителям города якобы по ошибке перечисляли средства от налоговой службы, эти деньги люди возвращали, но получала их уже не налоговая служба, а злоумышленники из числа сотрудников ФНС. Фигурантов несколько, двоим предъявлено обвинение. Уголовное дело расследует следственное упрвление СК Ямала.

Преступления совершены, по данным ведомства, в Новом Уренгое с 2016 по декабрь 2017 года. «Проведены обыски, выемки, допрошены 94 свидетеля», – описывают обстоятельства расследования в СУ СК Ямала. В делах фигурируют сотрудники межрайонной инспекции ФНС номер два по ЯНАО. Они возбуждены по двум статьям УК: часть 1 ст.286 (превышение должностных полномочий) и часть 4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), рассказали в пятницу, 12 апреля 2019 года, следователи.

В следственном управлении описали мошенническую схему: налоговики внесли заведомо недостоверные сведения в системный комплекс о наличии у новоуренгойцев переплаты по налогу на доходы физлиц. А также о якобы имеющихся решениях на возврат этих сумм. Затем злоумышленники перечислили из бюджета РФ указанным людям суммы, равные несуществующей переплате. Всего около 23,5 млн рублей. невольными уастниками мошенничества стали 48 человек. Эти люди, по версии силовиков, не подозревали об истинных целях манипуляций с деньгами ФНС. Когда к горожанам пришли «лишние» деньги, граждане вернули их обратно налоговикам. Деньги поступили одной из сотрудниц налоговой, которая распределила их между соучастниками.

Как стало известно агентству «Новый День», в деле фигурируют начальник и замначальник отдела налоговой службы.

На Ямале были громкие уголовные дела, связанные с ФНС. В том числе дело Игоря Бобенича – главы надымского отдела налоговой службы. Он покончил с собой в СИЗО во время расследования.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 12.04.19

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