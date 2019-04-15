Департамент финансов Ямала разрекламировал богатого бобренка

Департамент финансов ЯНАО анонсировал просветительский проект Минфина на своей странице в соцсети – мультсериал про богатую семью бобров. Сообщение о запуске анимации появилось в понедельник, 15 апреля 2019 года.

Мультсериал должен помочь юным зрителям и их родителям научиться финансовой грамотности. «Богатый Бобренок» поможет научиться определять, что такое бизнес, расскажет о том, как важно вести бюджет, какие свойства есть у денег и почему деньги нужно ценить», – говорится в аннотации.

На странице проекта указано, что мультфильмы подготовлены компанией «ОС3» по заказу Министерства финансов РФ.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.04.19

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