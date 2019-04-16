Власти Ямала выделяют одному из районов 27 млн рублей для бедных аборигенов

Власти Ямала выделяют Ямальскому району субсидию для помощи коренным жителям. Сумма – 27,5 млн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Ямала от 15 апреля 2019 года, опубликованном на официальном сайте администрации округа.

В документе конкретные мероприятия, на которые можно потратить деньги, не описаны. Там лишь указано, что они должны пойти на «меры по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов».

Однако цель субсидирования можно узнать из документа администрации Ямальского района. В постановлении местных властей описано, на что пойдет транш из окружного бюджета.

Согласно документу, речь идет о материальной помощи жителям из числа КМНС, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сумма помощи – 15 тыс. рублей. В документе прописаны условия. «Заявитель и члены семьи заявителя имеют право на получение социальной помощи при соблюдении следующих условий одновременно: 1) среднедушевой доход заявителя и членов семьи заявителя ниже величины прожиточного минимума; 2) у заявителя и членов семьи заявителя отсутствует поголовье оленей или численность поголовья оленей, принадлежащих заявителю и членам семьи заявителя, не превышает 50 голов», – говорится в документе.

Ямальский район, служба информации

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