Прокуратура заставила мэрию Лабытнанги включить фонари

Прокуратура заставила мэрию Лабытнанги осветить улицы города. Темные дороги прокуратура обнаружила после публикации в СМИ.

«Администрация Лабытнанги в нарушение требований федерального законодательства не обеспечила наружное освещение ул. Бованенково от ул. Восточной, а также пер. Ленинский. Нарушения препятствовали организации безопасного дорожного движения, а также нарушали права граждан на личную безопасность вечером и ночью», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала в пятницу, 19 апреля 2019 года.

Прокурор города внес в мэрию представление, но власти не отреагировали. Тогда прокурор обратился в суд. Городской суд согласился с надзорной инстанцией. Власти попытались обжаловать это решение. По мнению мэрии, они выполнили свою задачу: заключили концессионное соглашение с энергоснабжающей организацией. Но в суде выяснилось, что этот аргумент засчитать нельзя. «Предметом концессионного соглашения оборудование указанных улиц освещением не предусматривалось, деньги на это мэрия не выделяла», – объяснили в прокуратуре.

Очевидно, речь идет о компании «Передвижная энергетика» – эта структура участвовала в судебных процессах вместе с городскими властями.

Получить комментарии в отделе по связям с общественностью мэрии Лабытнанги не удалось – там не отвечают на телефонные звонки.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 18.04.19

Депутаты Ямала раскрыли доходы: самый бедный – подследственный. / На Ямале в пожаре погибла двухлетняя девочка. / Спикер тюменской думы поблагодарил олигарха Острягина за дочь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»