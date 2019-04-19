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Пятница, 19 апреля 2019, 09:07 мск

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Прокуратура заставила мэрию Лабытнанги включить фонари

Прокуратура заставила мэрию Лабытнанги осветить улицы города. Темные дороги прокуратура обнаружила после публикации в СМИ.

«Администрация Лабытнанги в нарушение требований федерального законодательства не обеспечила наружное освещение ул. Бованенково от ул. Восточной, а также пер. Ленинский. Нарушения препятствовали организации безопасного дорожного движения, а также нарушали права граждан на личную безопасность вечером и ночью», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала в пятницу, 19 апреля 2019 года.

Прокурор города внес в мэрию представление, но власти не отреагировали. Тогда прокурор обратился в суд. Городской суд согласился с надзорной инстанцией. Власти попытались обжаловать это решение. По мнению мэрии, они выполнили свою задачу: заключили концессионное соглашение с энергоснабжающей организацией. Но в суде выяснилось, что этот аргумент засчитать нельзя. «Предметом концессионного соглашения оборудование указанных улиц освещением не предусматривалось, деньги на это мэрия не выделяла», – объяснили в прокуратуре.

Очевидно, речь идет о компании «Передвижная энергетика» – эта структура участвовала в судебных процессах вместе с городскими властями.

Получить комментарии в отделе по связям с общественностью мэрии Лабытнанги не удалось – там не отвечают на телефонные звонки.

Лабытнанги, служба информации

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