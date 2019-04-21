В Надыме девушка скончалась, вдохнув газ из зажигалки

В Надыме 19 апреля 2019 года девушка отравилась газом из зажигалки. Силовики проводят проверку по факту ЧП.

Как сообщает агентство «Север Пресс», ЧП произошло во время вечеринки. Предварительно установлено, что молодые люди выпивали. Девушка решила вдохнуть газ, которым заправляют зажигалки. Через некоторое время ей стало плохо. Прибывшие медики «скорой» пытались реанимировать пострадавшую, но, к несчастью, не смогли.

Проверку назначили в следственном управлении СК Ямала.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 19.04.19

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