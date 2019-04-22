В Салехарде мальчики нашли 220 тыс.рублей в снегу и отдали в полицию

В Салехарде 12-летние мальчики нашли на улице 220 тыс. рублей и отдали полиции. Инцидент произошел 21 апреля 2019 года. Деньги находились в барсетке, там же были документы владельца сумки.

Сумку ребята обнаружили возле одного из домов по ул. Матросова в сугробе. Документы принадлежали гражданину одной из республик ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала.

Владелец денег – мужчина 1994 года рождения установлен. Ему должны вернуть находку.

«Руководство отдела полиции Салехарда приняло решение наградить благодарственными письмами детей и их родителей (за достойное воспитание)», – говорится в сообщении окружного полицейского главка.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.04.19

Тюменская компания обобрала ямальский бюджет. / В Ноябрьске бизнесмен обратился к Путину из-за спора с местными чиновниками (ФОТО). / Власти Ямала объяснили, на что пойдут еще 200 млн рублей для Центра освоения Арктики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»