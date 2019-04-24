Оленеводов на Ямале уличили в организации свалки

В Тазовском районе совхоз уличили в организации свалки металлолома. На свалку пожаловался депутат, правда, неясно, какой именно – его имя в прокуратуре, которая проводила проверку, не назвали. Кооператив «Тазовский», который нарушал закон, известен как предприятие, которое возглавлял депутат Госдумы от Ямала Григорий Ледков. Сейчас его возглавляет Алексей Рожков.

«СПК «Тазовский» арендует участок в районе озера Ярайто для ведения традиционной хозяйственной деятельности. На участке хранился металлолом, что негативным образом сказывается на состоянии окружающей среды», – рассказали в прокуратуре 24 апреля 2019 года.

Надзорная инстанция вносила представление руководителю комплекса, но свалку не убрали. Тогда прокуратура обратилась в суд. Судья согласился с требованиями ведомства – свалку должны ликвидировать.

Получить комментарии в кооперативе не удалось. На момент звонка агентства «Новый День» глава предприятия г-н Рожков отсутствовал.

Тазовский район, служба информации

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