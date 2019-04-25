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Четверг, 25 апреля 2019, 11:07 мск

Новости Ямал

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На Ямале мужчина изнасиловал женщину-инвалида

фото – pixabay.com

В Пуровском районе Ямала злоумышленник изнасиловал женщину-инвалида. ЧП произошло 23 апреля 2019 года. Уголовное дело в отношении мужчины расследует следственное управление СК Ямала.

«В одном из сел Пуровского района ночью 30-летний мужчина через форточку проник в квартиру, где проживает молодая женщина – инвалид. Пользуясь тем, что она не может оказать сопротивление, насильник надругался над потерпевшей», – раскрыли обстоятельства ЧП в ведомстве.

Мужчина задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Пуровский район, служба информации

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