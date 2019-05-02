В Салехарде полностью сгорел двухэтажный дом

В Салехарде в четверг, 2 мая 2019 года, сгорел жилой деревянный дом. К счастью, никто не пострадал. Огонь возник на втором этаже строения – когда прибыли спасатели, оттуда валил густой дым. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Ямала.

Речь идет о доме на улице Чкалова. «Огнем поврежден дом на площади 500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 30 человек, из них 6 детей», – сообщили в МЧС.

Мэрия столицы Ямала предоставит погорельцам временное жилье, добавили в ведомстве.

На сайте администрации Салехарда никаких сообщений о ЧП еще нет.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.05.19

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