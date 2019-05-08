На Ямале женщина зарезала двоих мужчин за оказанные знаки внимания

На Ямале будут судить жительницу Яр-Сале, которая зарезала двоих мужчин. В ноябре 2018 года 27-летняя нетрезвая женщина, поссорилась с 31-летним местным жителем, который начал оказывать ей знаки внимания.

Как рассказали «Новому Дню» в СУ СКР по ЯНАО, пострадавший пытался обнять девушку, в ответ та нанесла несколько ударов ножом. В результате через непродолжительное время ухажер от полученных ранений скончался в больнице.

На время следствия женщину оставили на свободе. Во-первых, речь могла идти о самообороне, во-вторых, подозреваемая, на первый взгляд, не нуждалась в изоляции от общества, ходила на допросы, не скрывалась.

Однако женщина вновь совершила тяжкое преступление. В феврале 2019 года она пила алкоголь в компании местного жителя1969 года рождения. Затем из личных неприязненных отношений нанесла потерпевшему не менее двух ударов ножом в лицо и в шею. Последний удар стал смертельным.

Чтобы скрыть следы преступления женщина спрятала вещи убитого и нож в контейнере для мусора.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий ее причастность к совершению преступления была установлена. Под давлением неопровержимых улик женщина дала признательные показания», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Обвиняемая заключена под стражу. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) направлено в суд.

Яр-Сале, служба информации

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