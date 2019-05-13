В Салехард едет заместитель генпрокурора

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин приедет в Салехард 17 мая 2019 года. Он проведет личный прием граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа в понедельник, 13 мая 2019 года.

Темами личного приема обозначены следующие вопросы: исполнение законов о государственной и муниципальной службе, жилищно-коммунальное хозяйство, занятость населения и оплата труда, выплаты пенсий и пособий, соблюдение прав участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

«Прием пройдет в здании прокуратуры ЯНАО по адресу: ул. Б. Кнунянца, 5 с 09:30 до 12:00 часов по предварительной записи», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Записаться можно до конца рабочего дня 14 мая по телефонам 8 (34922) 42210 или 8 (34922) 39958.

Салехард, служба информации

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