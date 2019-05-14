Ямальские чиновники выяснят, кто пытался ликвидировать Ейко Сэротэтто в чатах

Ямальский блогер-оппозиционер Ейко Сэротэтто опубликовал на своей странице в «Фэйсбуке» скрины из чата, в котором обсуждают способы борьбы с ним самим. В переписке речь идет о поисках молодого оленевода, который бы мог стать противником Ейко Сэроттэтто и мог бы писать против него в пабликах.

Сам г-н Сэротэтто подписал скрины так: «Нашли все таки Сойковича (Валерий Худи, который написал жалобу в полицию на несанкционированный митинг в тундре – прим.ред). Полюбуйтесь товарищи, как они целую операцию готовили против меня. Наши законные «представители», посмотрите, коренные жители Ямальского района, может, знакомых увидите. Так что сегодняшний суд полностью подготовленная целая операция по «ликвидации» меня!».

В чате упоминается фамилия Рената Пяка, заместителя директора департамента по делам КМНС ЯНАО, которому якобы нужно отчитаться о поиске противника Ейко. В чате потенциально ведут переписку или общественники, или сотрудники администрации Ямальского района.

В пресс-службе администрации Ямальского района в ответ на вопрос агентства «Новый День» сообщили, что проводят служебную проверку по данному факту. Она должна ответить на вопрос, принимал ли кто-то из чиновников участие в опубликованной переписке.

Сам г-н Пяк сообщил, что не понимает сути переписки. «С Ейко Сэротэтто я знаком. Он достаточно активно пишет о себе в социальных сетях. Это наш местный сельский блогер», – сказал г-н Пяк.

В чате также упоминается С. Вануйто. О каком именно Вануйто идет речь – неясно. Возможно, о депутате заксобрания ЯНАО. Получить его комментарии не удалось. В соцсетях назывют другого человека, который может быть обозначен этими же инициалами – Сергей Сомдерович Вануйто – сотрудник администрации Ямальского района.

Ямальский район, служба информации

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