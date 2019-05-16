Политики на Ямале согласны освободить некоторых депутатов от обязанности раскрывать доходы

Ямальские политики хотят освободить сельских депутатов от обязанности раскрывать доходы. Они поддерживают соответствующую федеральную инициативу «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе реготделения «ЕР» в четверг, 16 мая 2019 года.

Как пояснили в реготделении партии, сельские депутаты обычно не получают зарплату в думе – работают на общественных началах. При этом обычно в районах думы формируются из бюджетников. Им сложно сдавать декларации, так как нужно собирать много справок. Чтобы облегчить жизнь народных избранников в селе, предлагается избавить их от обязанности раскрывать заработки.

Сдавать декларации таким депутатам в случае принятия поправок придется, только если в течение отчетного года человек приобрел участок, недвижимость, транспорт, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую доход депутата и его семьи за три последних года.

Фракция «ЕР» в заксобрании Ямала поддержала соотвествующий законопроект, который уже внесен в Госдуму. Поправки внес зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.05.19

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