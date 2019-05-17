Надымчане проехали на мотоциклах до Новороссийска в память о воинах великой отечественной

15 мая в Новороссийске (поселок Мысхако) завершился мотопробег длиною в 6 тыс. км по маршруту Тюмень – Вытегра – Минск – Новороссийск, который проходил в рамках патриотического проекта «Земляки».

Встреча в Новороссийске с военнослужащими, призванными из Надымского района, завершила череду акций проекта «Земляки». Первой из них стала «Дорога к Победе» – повторение маршрута 368-й стрелковой дивизии от места формирования в Тюмени до линии фронта в Вытегре Вологодской области.

5 мая мотоциклисты присоединились к всероссийской акции «Вахта Памяти» в Псковской области. Надымчане подняли из земли останки троих бойцов. Всего по результатам «Вахты Памяти-2019» было перезахоронено 143 павших бойца. В Псковской области «Земляки» также приняли участие в общественных слушаниях, где положительно решился вопрос об установке памятного знака погибшим здесь воинам-ямальцам. Памятник будет установлен уже летом.

Следующей точкой в маршруте «Земляков» стал Бешенковичский район Витебской области в Беларуси. Там погиб и похоронен призванный из Надымского района герой Советского Союза Анатолий Зверев. Капсулу с землей из Надымского района участники мотопробега передали во время праздничного митинга 9 мая. Из Беларуси участники проекта направились в Новороссийск.

О проекте «Земляки» расскажут на Ямале. Часть артефактов, найденных в ходе поисковых работ, отправится в музеи, в том числе на Бованенковском месторождении. «Земляки» также проведут серию тематических встреч со школьниками.

Проект «Земляки» призван увековечить память о сибиряках и их подвиге во времена Великой Отечественной войны. Проект воплощают в жизнь надымский поисковый отряд «Феникс», спортивно-технический клуб «Поршень» и активная молодежь Надымского района.

Надым, Тюмень, служба информации

Надым, Тюмень. Другие новости 17.05.19

Тюменские следователи ищут жертв гей-педофилов из Салехарда. / В одиозном ямальском ГУПе нашли недостачу на 4,7 млн рублей. / На газовом месторождении Ямала рабочего убило ковшом экскаватора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»