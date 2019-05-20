Бесконтактная чистка кармы за 1,5 млн рублей не помогла ямальцу

Житель Нового Уренгоя отдал целительнице 1,5 млн рублей за чистку кармы. Деньги он исправно перечислял каждый день. Но этот метод не сработал. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 159 УК РФ), сообщают в пресс-службе МВД Ямала в понедельник, 20 мая.

В отделение полиции мужчина пришел 17 мая 2019 года. Он осознал, что его обманули.

История обмана такова: в сети мужчина нашел объявление целительницы. Женщина пообещала ему бесконтактную чистку кармы. Целый месяц желающий почистить карму ямалец отправлял экстрасенсу деньги. Но потом понял, что это мошенничество.

Новый Уренгой, служба информации

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