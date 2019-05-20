На Ямале будут судить эксгибициониста

В Тазовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении эксгибициониста, который напугал двух девочек. Инцидент произошел в июле 2018 года. Мужчина обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия (ч. 3 ст. 135 УК РФ ).

«Днем в поселке Тазовский ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома, совершил развратные действия в отношении двух девочек, не достигших шестнадцатилетнего возраста», – описали обстоятельства преступления в пресс-службе СУ СК Ямала.

Мужчина признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.

Тазовский район, служба информации

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