В больницу Ноябрьска санавиацией доставили охотника с ожогами

Спасатели и медики в Ноябрьске эвакуировали двух охотников, у одного из которых обожжены ноги. Операция проводится во вторник, 21 мая 2019 года. Пострадавшего доставили на самолете санавиации в городскую больницу. По последним данным, мужчина с ожогами находится в отделении гнойной хирургии.

Подробности описывает местное издание «Ноябрьск 24». По данным агентства, двое мужчин находились на старом зимнике между Ноябрьском и Вынгапуровским. Добраться до города самостоятельно они не смогли и обратились за помощью к спецслужбам. Операцию начали сотрудники «Ямалспаса». «Одному из охотников, при невыясненных обстоятельствах, на ноги попал бензин. У мужчины ожог, и самостоятельно добраться до города он не может», – рассказали изданию в ведомстве.

Получить комментарии в больнице не удалось – пресс-секретарь медучреждения не отвечает на звонки.

Обновлено в 10:39. Как сообщили агентству «Новый День» в департаменте здравоохранения Ямала, у мужчины ожоги стоп. Он находится в состоянии средней тяжести, его состояние стабильно. По предварительным данным, мужчина облился воспламеняющейся жидкостью вблизи огня.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 21.05.19

Рейс авиакомпании «Ямал» задержан в Кольцово из-за неполадок с SSJ 100. / Журналисты и политологи на Ямале продолжили дискуссию о возврате прямых выборов губернатора и мэров. / На Ямале будут судить эксгибициониста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»