«Где же продвинутая утилизация?": в Надыме из школьных тетрадей и учебников устроили свалку (ФОТО)

Жители Надыма сфотографировали свалку старых тетрадей и учебников с печатью школы номер 5. Снимки опубликованы в городском сообществе «Злой и добрый надымчанин» «Вконтакте» во вторник, 21 мая 2019 года. Автор фото делает вывод о том, что «мусорная реформа» и мусоросортировочный завод в Надыме работают не так хорошо, как об этом заявляют власти. А сбор макулатуры и ее преработка – только слова.

«Классно школы утилизируют макулатуру! Просто обидно, сами же засоряем свой город. Где же наша продвинутая утилизация отходов на мусорке? Опять ложь? Опять отмыли деньги и прикрыли! Работают, только когда губернатор приезжает?», – вопрошает автор поста.

Агентство «Новый День» отправило запрос в компанию, которая отвечает за обращение с мусором на Ямале – ООО «Инновационные технологии». Мы задали регоператору вопрос о том, есть ли проблемы в Надыме со сдачей макулатуры, есть ли подобные точки приема в городе и кто будет заниматься ликвидацией сфотографированной свалки.

До школы номер пять дозвониться не удалось. По телефону, указанному на сайте, никто не отвечает.

Ранее в интервью агентству исполнительный директор компании «Инновационные технологии» Александр Прибылев признался, что отсортированное сырье с ямальских комплексов никуда не продают. «Пока сортировка работает в режиме накопления. Контракты имеются, но сортированные ТКО еще не вывозили», – говорил г-н Прибылев.

Надым, Юлия Фролова

Надым. Другие новости 21.05.19

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