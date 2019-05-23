ЕРИЦ Ямала покупает внедорожник за 4,3 млн рублей

Единый расчетный центр Ямала покупает внедорожник за 4,3 млн рублей. Соответствующий запрос котировок центр разместил на сайте госзакупок.

Согласно документам закупки, ЕРИЦ ЯНАО нужен автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) в комплектации «Престиж». Заказчику должны предоставить автомобиль цвета «белый перламутр» с кожаным салоном и вставками «под дерево». У ЕРИЦ есть обязательные требования: боковые подножки автомобиля должны подсвечиваться, в машине должен быть трехзонный климат-контроль и четыре камеры обзора. Двери должны быть обиты кожей. Внедорожник должен быть оснащен мультимедийной системой.

Место поставки услуг – офис в Салехарде.

Совладельцами ЕРИЦ ЯНАО является АО «ЭК «ВОСТОК», департамент имущественных отношений Ямала (30 процентов), «Корпорация СТС». Компания принимает коммунальные платежи от населения и передает их поставщикам услуг, то есть занимается агентсткими услугами.

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года, согласно бухотчету за 2018 год, составила 38,6 млн рублей. Она выросла на 73 процента по сравнению с 2017 годом.

Салехард, служба информации

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