В Салехарде с перебоями работает транспорт и аэропорт из-за снегопада (ВИДЕО, ФОТО)

В Салехарде из-за снегопада и штормового предупреждения в пятницу, 24 мая, с перебоями работает аэропорт и общественный транспорт. Дорожки засыпало осадками. Люди с трудом передвигаются по городу.

«Из-за сильного северо-восточного ветра и обильных осадков, в связи с необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы и для безопасности полетов, аэропорт временно прекратил прием-выпуск судов. Из-за низкой видимости задерживаются вылеты вертолетов, а также рейсы «Салехард – Тюмень» и «Салехард – Москва» до двух часов дня», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

В группе «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте» 24 мая опубликовано фото, на котором люди толкают застрявший в снегу автобус. Как сообщила одна из подписчиц, она была пассажиром этого автобуса – выехать он так и не смог. Люди воспользовались другим транспортом.

Власти города сообщили, что вывели на очистку дополнительную технику, в том числе, машины коммерческих организаций.

Кроме того, 23 мая была приостановлена работа паромной переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги.

Как сообщает управление МЧС Ямала, 24 и 25 мая в округе ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 22-27 м/секунду, сильные осадки, метель, гололедные явления.

фото – Алексей Ардышев, личная страница «Фэйсбук»

Салехард, служба информации

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