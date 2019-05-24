В Муравленко патрульный автомобиль попал в серьезную аварию (ВИДЕО)

В Муравленко в аварию попала патрульная машина полиции, есть пострадавшие. ЧП произошло 23 мая 2019 года вечером, около 20 часов.

«На регулируемом перекрестке Ленина – Муравленко произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и Ford (полицейская машина). Спецавтомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. По инерции задеты еще два транспортных средства. Травмированы три человека, в том числе сотрудник полиции», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Ямала 24 мая.

Муравленко, служба информации

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